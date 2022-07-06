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В Богодухівському районі окупанти обстріляли ферму та житлові будинки

В Богодухівському районі окупанти обстріляли ферму та житлові будинки

Знищена ферма та два житлові будинки. Ніхто з громадян не постраждав.

Повідомлення про артобстріл окупантами села Калинове Богодухівського району надійшло до відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 6 липня о 14:00 від співробітників ДСНС.

Внаслідок події сталося загоряння фермерського господарства та двох приватних житлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції. Поліцейські провели огляд, зібрали речові докази та задокументували злочин країни-агресора.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

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