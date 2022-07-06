Окупанти знов поцілили у харківський виш: одна людина загинула, руйнування жахливі

Черговий навчальний заклад у Харкові сьогодні вночі став мішенню окупантів – ворожі снаряди влучили в будівлю національного педуніверситету імені Григорія Сковороди. Вибух пролунав вже після опівночі.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС у Харківській області

Сталася пожежа на площі близько 10 кв. метрів. До місця прибули рятувальники і пожежу оперативно ліквідували. Загалом на місці працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 50 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальники проводили роботи щодо розбирання завалів залишків бетонних конструкцій. Крім того, працюють сапери по виявленню залишків вибухонебезпечних предметів.

Руйнації жахливі. Удар прийшовся по головному, найбільшому навчальному корпусу університету.

Юрій Бойчук, ректор Харківського національного педуніверситету ім. Г. С. Сковороди

Тут розташована була більшість факультетів, найбільше постраждали мовно-літературний факультет, наукова бібліотека, музей, зала засідань, аудиторії, хол, двір. Найбільша втрата – пам’ятник Г. С. Сковороді. Практично 50% корпусу знищено.

Внаслідок обстрілу загинув 40-річний сторож закладу. Разом із рятувальниками та саперами на місці працює прокуратура – документують пошкодження, шукають залишки снарядів, встановлюють свідків.

Федір Захаров, прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова

Це пряме влучання. Як ми бачимо, епіцентр прийшовся на середину будівлі. Залишилися тільки балки, які укріплюють будівлю.

Федір Захаров, прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова

Ми встановлюємо всіх осіб, які постраждали. У мене є протоколи допиту потерпілих з метою фіксації, встановлення цих осіб та відбирання даних з метою встановлення картини, як це відбувалося, що люди бачили.

В університеті навчалося близько 5 тисяч студентів – українських та іноземних.

Юрій Бойчук, ректор Харківського національного педуніверситету ім. Г. С. Сковороди

Це й бакалаври, майстри, аспіранти, 600 іноземних здобувачів вищої освіти. 500 працівників, 200 людей персоналу. Ми входи в п’ятірку найкращих педагогічних університетів нашої держави.

Університет існує вже 218 років. Тільки за часів незалежності України виш підготував біля 200 тисяч випускників – спеціалістів дошкільної та позашкільної освіти, а також вчителів для закладів загальної середньої освіти.





Агентство Телевидения Новости