В Боровій п’яні окупанти застрягли на вантажівці на зруйнованому мості

Станом на 06 липня 2022 року Борівщина перебуває під тимчасовою окупацією рашистів.

Загарбники на окупованих територіях поводяться по-різному. Здебільшого людей не чіпають. Але відомі випадки пограбувань покинутих помешкань та складських приміщень, до яких частенько долучаються і місцеві мешканці, схильні до крадіжок, пияцтва і аморального способу життя. Награбоване російські військові вимінюють на самогон, м‘ясо, інші продукти харчування тощо, повідомляє Борівська селищна рада.

У стані алкогольного сп’яніння вони поводяться непередбачувано, погано себе контролюють і не здатні адекватно оцінювати ситуацію. Один з прикладів – спроба перетнути на вантажівці зруйнований місток через Оскільське водосховище (на фото). Також є інформація про підвищену увагу окупантів до родин військовослужбовців, учасників АТО, тероборони тощо.

За даними аеророзвідки, продовжується рух ворожих військових колон через територію громади, кількість російських військ постійно змінюється. Наразі найбільше скупчення військової техніки та живої сили противника спостерігається у Боровій, Пісках-Радьківських, Підлимані, Новоплатонівці. Розміщуються здебільшого у лісовій зоні, на території фермерських господарств та складських приміщень, в адміністративних будівлях та дворах. Бойові дії на території громади не ведуться, але в місцях зосередження окупаційних військ час від часу стаються вибухи боєприпасів та загоряння техніки.

Агентство Телевидения Новости