Харків’янин вкрав бандуру та продав коштовний музичний інструмент через ломбард

Наприкінці червня до поліції звернулася жителька Основ’янського району та повідомила, що з її помешкання зникли коштовні речі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що у 24-річної дівчини зловмисники викрали стародавній музичний інструмент вартістю понад 100 тисяч гривень та золоті прикраси.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування оперативники вийшли на слід правопорушника.

Ним виявився 34-річний житель Харкова, який дуже швидко реалізував викрадене майно через ломбард. За старовинну бандуру, яка коштує більше 100 тисяч гривень, він отримав 7 тисяч гривень.

Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

6 липня працівники відділу поліції повернули власниці музичний інструмент.

Агентство Телевидения Новости