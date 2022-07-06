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Харків’янин вкрав бандуру та продав коштовний музичний інструмент через ломбард

Харків’янин вкрав бандуру та продав коштовний музичний інструмент через ломбард

Наприкінці червня до поліції звернулася жителька Основ’янського району та повідомила, що з її помешкання зникли коштовні речі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці з’ясували, що у 24-річної дівчини зловмисники викрали стародавній музичний інструмент вартістю понад 100 тисяч гривень та золоті прикраси.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування оперативники вийшли на слід правопорушника.

Ним виявився 34-річний житель Харкова, який дуже швидко реалізував викрадене майно через ломбард. За старовинну бандуру, яка коштує більше 100 тисяч гривень, він отримав 7 тисяч гривень.

Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

6 липня працівники відділу поліції повернули власниці музичний інструмент.

Агентство Телевидения Новости

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