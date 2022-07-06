На Салтівці патрульні затримали трьох розповсюджувачів наркотиків

Патрулюючи вулицею Біблика патрульні помітили підозрілих чоловіка та жінку, які помітно нервували та всіляко намагались уникнути зустрічі з правоохоронцями. Під час спілкування з громадянами з’ясувалося, що вони мають з собою два поліетиленові пакети з наркотичною речовиною «канабіс» вагою по 200 граммів, які вони придбали для подальшого продажу.

Ще одного ймовірного наркозбувача поліцейські затримали на цій ж вулиці. Під час поверхневої перевірки в його наплічній сумці патрульні виявили 15 згортків з речовинами синтетичного походження. Зі слів громадянина ці речовини – наркотики, які він розповсюджує через так звані закладки.

В обох випадках затриманих патрульні передали слідчо-оперативним групам. Надалі слідчі встановлюватимуть обставини подій.

Агентство Телевидения Новости