Окупанти знову гатять по хлібу, горить пшениця

За добу з 06 по 07 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 18, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожежі з інших причин — 11, також 4 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 — для надання допомоги населенню, 2 – для допомоги працівникам ЖКГ та 4 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 7 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 3 у Богодухівському, 2 в Чугуївському, 1 в Ізюмському та ще 1 у Харківському районах області. Горіли торговельна будівля та бензоколонки на АЗС, виробнича будівля, господарчі споруди, сінник гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця.

Так, об 11:40 рятувальники виїздили на гасіння пожежі, що сталася внаслідок ворожого обстрілу на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 1 га та господарча споруда у населеному пункті. До ліквідації пожежі було залучено відділення ДСНС з селища Барвінкове.

О 16:40 рятувальники залучались на гасіння пожежі виробничої будівлі в с. Калинове Богодухівського району. Подія сталася внаслідок ворожого обстрілу. Площа пожежі складала близько 900 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости