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Окупанти знову зруйнували школу у Харкові, цього разу для дітей із порушенням зору
Близько часу ночі снаряди влучили у спеціалізований заклад, де навчаються діти з порушенням зору, у Немишлянському районі Харкова.
Обидва снаряди потрапили на подвір’я школи, повідомляє кореспондентка Суспільного. Там великі воронки. Будівля зберіглась, але вибито шибки, вікна. Постраждало устакування.
У закладі навчається 260 дітей, розповіла Суспільному директорка школи Галина Кукліна. Травмованих внаслідок обстрілу немає.
“Діти у цьому навчальному закладі і вчилися, і мешкали. Зараз дітки перебувають на літніх канікулах. Я впевнена, що нам все вдасться відновити. Вони руйнують, а ми будуємо”, — сказала Кукліна.