Рашисти знайшли гідних супротивників: виграли бій у ферми равликів

Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову, повыдомляють в ХОВА

Близько 01 год ночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо – внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

▪️На території області ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів.

Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об’єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Протягом минулої доби в Харківському районі 2 цивільних загинули – у Харкові та Харківському районі, 1 чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

На Харківському напрямку ворог на окремих ділянках фронту намагається вести штурмові дії. Наші захисники дають ворогу відсіч та тримають свої позиції. Неподалік Шестакового ворог дистанційно замінував автомобільні шляхи. Окупанти вели обстріл населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка.

В районі Ізюма противник намагається також вести штурмові дії. Обстріляв райони населених пунктів Курулька та Чепіль.

Агентство Телевидения Новости