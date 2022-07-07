У Харкові затрмали коригувальника, який раніше мав доступ до держтаємниці

Одразу по отриманні інформації про те, що харків’янин передає дані про місцезнаходження українських військових росіянам, в найкоротший термін були виконані необхідні процесуальні дії, проведено обшук та затриманно фігуранта, повідомляє начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

До 2011 року чоловік працював в фельдєгірській службі в Харкові та мав доступ до держтаємниці. Потім працював інструктором зі стрільби. В останній час працював сторожем в одному з гаражних кооперативів. За його словами, завербований фсб в 2019 році та передавав данні під загрозою життю та здоров’ю його родичам в росії.

В ході обшуку вилучено зброю, модифіковані (розпилені) патрони, радіостанції. На комп’ютері виявили переписку вконтакті, де фігурант надавав дані про місця дислокації наших військових. Особу затримано та проводиться подальша перевірка та збір усіх фактів та обставин.

“Дякую слідчим, оперативникам відділу спецполіції, контррозвідки СБ України та прокурорам, які приймали участь та зробили все необхідне в найкоротший термін із дотриманням законності. Панове колаборанти, позиція поліції Харківщини по вам принципова і шансів у вас нема”, – додав Болвінов.

Агентство Телевидения Новости