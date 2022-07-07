ХТМ звертається до харків’ян з проханням, щоб вчасно заповнити системи теплоносієм

КП «Харківські теплові мережі» просить харків’ян забезпечити доступ ремонтних бригад до квартир, аби вчасно усунути перепони для заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм.

Як повідомили на підприємстві, крім того, ремонтникам важливо перевірити можливі дефекти, які виникли через розмороження мереж. «До початку опалювального сезону залишилося 100 днів! Фахівці комунального підприємства «Харківські теплові мережі» у посиленому режимі готують систему опалення міста до зими і звертаються із проханням до харків’ян. Якщо вас немає вдома, передайте ключі старшому по під’їзду, або сусідам, яким ви довіряєте. Якщо у вашій квартирі є розморожений радіатор, це може призвести до затоплення всього будинку. Натомість фахівці ХТМ зможуть вчасно вирішити проблему і підготувати ваш будинок до опалювального сезону заздалегідь», – зазначили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости