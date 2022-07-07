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СБУ затримала у Харкові інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії
63-річна мешканка Харкова систематично розповсюджувала у соціальних мережах матеріали на шкоду національним інтересам України. У цих матеріалах харків’янка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, визнавала її правомірною, а також підтримувала загарбницькі дії вищого керівництва рф.
Зловмисницю було затримано за місцем мешкання та повідомлено їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.
Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.