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СБУ затримала у Харкові інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії

СБУ затримала у Харкові інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію росії

63-річна мешканка Харкова систематично розповсюджувала у соціальних мережах матеріали на шкоду національним інтересам України. У цих матеріалах харків’янка виправдовувала збройну агресію російської федерації проти України, визнавала її правомірною, а також підтримувала загарбницькі дії вищого керівництва рф.

Зловмисницю було затримано за місцем мешкання та повідомлено їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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