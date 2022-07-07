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У Золочеві відновили газопостачання після влучання ворожого снаряду

У Золочеві відновили газопостачання після влучання ворожого снаряду

Один зі снарядів окупантів влучив у розподільний газопровід Золочева і не розірвався. Для уникнення масштабної аварії довелось перекрити подачу газу до кількох вулиць.

“Спільними зусиллями АТ “Харківгаз”, бригад саперів ДСНС, селищної ради боєприпас було розміновано та відновлено газопостачання у будинки Золочева”, – повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОВА.

Також у Департаменті зазначили, що Золочівська громада майже щодня зазнає інтенсивних ворожих ударів та масштабних руйнувань житлового сектору і критичної інфраструктуру.

Агентство Телевидения Новости

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