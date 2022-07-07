На Харківщині надали державну допомогу понад 110 тисячам ВПО, але є ті, хто досі без виплат

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Харківської ОВА.

Загалом станом на 5 липня в місцевих управліннях соціального захисту населення на обліку перебуває 341,8 тис. внутрішньо переміщених осіб – це майже 280 тис. сімей. Зокрема, 223,4 тис. осіб звернулися за отриманням довідки ВПО після 24 лютого цього року.

«110,8 тис. осіб вже отримали допомогу від держави на загальну суму 926,7 млн грн», – розповіли в Департаменті.

Також майже 176 тис. сімей подали заяву про отримання допомоги на проживання, з яких 117,5 тис. звернулися до 30 квітня цього року.

У Департаменті соціального захисту населення ХОВА зазначили, що в деяких районах спостерігаються затримки з опрацюванням заяв через систематичний обстріл певних населених пунктів та велике навантаження на працівників управління. Зокрема, там може бути відсутнім інтернет та зв’язок, через що частина заяв опрацьовується управлінням в ручному режимі.

Зокрема, переселенці, які мешкають у Богодухівському районі, заявляють про затримку виплат

Агентство Телевидения Новости