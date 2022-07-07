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Двоє людей поранені внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва

Двоє людей поранені внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва

7 липня окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: двоє людей поранені.

Травми отримали чоловік та жінка, повідомляє «Суспільне» із посиланням на міську голову Галину Мінаєву.

«Варварські обстріли з боку агресора, на жаль, тривають: сьогодні вранці знов був обстріляний один з мікрорайонів міста, внаслідок чого є поранені та пошкодження житла. Дякувати Богові, жертв цього разу немає», – повідомила Мінаєва у Facebook.

Агентство Телевидения Новости

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