Міського голову Куп’янська Мацегору заарештували окупанти

Міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора, який зрадив Україну, був заарештований росіянами та зараз перебуває у них під вартою. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Інформація щодо приводу арешта відсутня.

Мацегора перейшов на бік ворога в перші же дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп’янську. Забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею. І зараз, вочевидь, став їм уже непотрібний.

В лютому Харківська обласна прокуратура повідомила Мацегорі про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

«Як бачимо, на зрадників у будь-якому разі не чекає нічого хорошого, адже вони не потрібні й самим росіянам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости