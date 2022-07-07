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Загроза ракетних ударів зберігається: південь Білорусі закрили для цивільних літаків ще на три місяці

Загроза ракетних ударів зберігається: південь Білорусі закрили для цивільних літаків ще на три місяці

Білорусь продовжила заборону для цивільних польотів на півдні до жовтня. Тож загроза ракетних ударів з цієї країни зберігатиметься.

Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на моніторингову групу «Беларускі Гаюн».

Так, заборону продовжили з 8 липня до 7 жовтня. Ідеться про польоти всіх типів цивільних суден (включно з безпілотниками) на висоті від 0 до 19 800 метрів.

Водночас заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Білорусь передала під повний російський контроль аеродром «Зябрівка» (біля Гомеля), цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами Громова, зараз росіяни облаштовують там військову базу: там уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф».

Уперше над півднем Білорусі цивільні польоти заборонили 24 лютого. За даними моніторингової групи «Беларускі Гаюн», відтоді по Україні звідти запустили щонайменше 689 ракет.

Агентство Телевидения Новости

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