Під Харковом бригада «швидкої» потрапила під обстріл

Сьогодні о 08:26 до служби 103 надійшов екстрений виклик до 80-річної мешканки Чугуївського району, яка внаслідок ранкового обстрілу отримала важку вибухову травму, чисельні поранення та опіки. Про це повідомили в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На виклик вирушила бригада ЕМД 2201 на чолі з фельдшером Максимом Матерієнко та водієм Сергієм Капустіним. Коли бригада ЕМД була вже біля будинку постраждалої жінки, розпочався новий обстріл.

Дотримуючись інструкцій з безпеки, члени бригади одразу лягли на землю, прикривши голови руками. Працівників засипало землею та обійшлося без постраждалих. Одразу після закінчення обстрілу, бригада ЕМД вирушила до постраждалої та надала жінці необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости