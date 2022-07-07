Під Харковом бригада «швидкої» потрапила під обстріл
Сьогодні о 08:26 до служби 103 надійшов екстрений виклик до 80-річної мешканки Чугуївського району, яка внаслідок ранкового обстрілу отримала важку вибухову травму, чисельні поранення та опіки. Про це повідомили в «Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
На виклик вирушила бригада ЕМД 2201 на чолі з фельдшером Максимом Матерієнко та водієм Сергієм Капустіним. Коли бригада ЕМД була вже біля будинку постраждалої жінки, розпочався новий обстріл.
Дотримуючись інструкцій з безпеки, члени бригади одразу лягли на землю, прикривши голови руками. Працівників засипало землею та обійшлося без постраждалих. Одразу після закінчення обстрілу, бригада ЕМД вирушила до постраждалої та надала жінці необхідну допомогу.