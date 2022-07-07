На Харківщині окупанти обстрілюють селища уздовж лінії зіткнення з танків, ствольної та реактивної артилерії

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 червня. 134 доба війни.

В акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу «Калібр» може складати до 40 одиниць.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення.

Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

На сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

Ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости