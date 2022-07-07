Обстріл Немишлянського району, під час якого загинули троє цивільних: інформація прокуратури

7 липня близько 17:30 військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу на цей час встановлено загибель трьох мирних мешканців та поранення п’ятьох цивільних. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Огляд місця події проводять прокурори Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова та співробітники відділу поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости