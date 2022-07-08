За добу поліція розкрила подвійне вбивство та крадіжку кондиціонерів на Салтівці

Поліцейські затримали мешканця Харкова, який по вулиці Валентинівській позбавив життя знайомого. Мати зловмисника стала свідком вбивства, за що чоловік також розправився і з нею – наніс численні удари битою по голові, від яких жінка померла на місці. Слідчі дії тривають.Працівники поліції ХРУП №1 затримали особу, причетну до нанесення тілесних ушкоджень громадянину. Проводяться невідкладні слідчі дії, особу доставлено до відділу поліції, триває перевірка.Слідчі повідомили про підозру 36-річному харків’янину, який по вулиці Гвардійців Широнінців скоїв крадіжку кондиціонера.Поліцейські викрили у крадіжці товарів з супермаркету по вулиці Клочківській 43-річного чоловіка.Зловмисник затриманий, досудове розслідування триває.Минулої доби в ході відпрацювання території міста працівники поліції виявили 4 підозрілі особи, у яких вилучили наркотичну речовину.

Агентство Телевидения Новости