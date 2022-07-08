У Харківській області стартували жнива

Одними з перших на Харківщині розпочали збирати озимі культури аграрії Лозівського району.

Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку ХОВА.

«На сьогодні зроблено перші обкоси озимого ячменю та пшениці. Всього обмолочено 450 га, середня урожайність склала 28,6 ц/га, – повідомив в.о. директора Департаменту Костянтин Панфілов. – Аграрії решти районів на підконтрольній Україні території Харківщини планують масово розпочати жнива на вихідних та з наступного тижня».

Також в Департаменті АПР зазначають, що через бойові дії аграрії області проводили польові роботи на 60% площ.

Зараз сільгоспвиробники готують техніку до жнив та склади для приймання зерна нового врожаю. Зокрема, для збирання ранніх зернових і зернобобових культур в області планують задіяти близько 700 комбайнів.

Наразі питання збору врожаю стратегичне, адже ворог умисно обстрілює поля, що приводить до пожеж

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