Представився волонтером та незаконно заволодів грошима – поліція викрила чоловіка у шахрайстві

30-річний чоловік в каналі «Telegram» пропонував вивезти громадян з окупованих територій за грошову винагороду.Свої послуги чоловік оцінював у 7 тисяч гривень.У травні до зловмисника звернувся чоловік з проханням вивезти його родину та перерахував на банківську карту грошову винагороду.Після чого зв’язок з «волонтером» зник.За вказаним фактом слідчим відділу поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.Поліцейські встановили особу та розшукали зловмисника.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.Наразі поліція перевіряє чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів.Шановні громадяни, якщо ви стали жертвою шахраїв, обов’язково одразу звертайтеся до поліції за номером 102 або через чат-бот в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

Агентство Телевидения Новости