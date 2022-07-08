Рашисти розстріляли караїмську кенасу

У Харкові від обстрілу постраждала караїмська кенаса (молитовний будинок караїмів).

Про це у п’ятницю, 8 липня, повідомила Об’єднана єврейська громада України у Telegram.

Про руйнування повідомив габай кенаси Олександр Махлаєв.

Інцидент стався 31 березня. Будівля була пошкоджена внаслідок обстрілу російських військ.

Ця кенаса була закладена 18 серпня 1891 року – понад 130 років тому, а повноцінно почала використовуватися караїмською громадою з 24 листопада 1893 року.

Раніше JewishNews повідомляло про інші ушкодження єврейських об’єктів у Харкові.

Так, внаслідок обстрілу у Харкові було зруйновано приміщення єврейської студентської організації «Гілель», постраждали єврейська школа та єшива, у синагозі Харкова внаслідок ударної хвилі вилетіли вікна, потім у неї потрапили уламки ракет.

Така дивна посередність, за українських фашистів, єврейські центри ніхто не чіпав, а російські визволителі їх зруйнували.

Агентство Телевидения Новости