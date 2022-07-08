Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:35
Просмотров: 43

Передавав ворогам дані про дислокацію ЗСУ — судитимуть харків’янина

Передавав ворогам дані про дислокацію ЗСУ — судитимуть харків’янина

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного чоловіка за фактом поширення в умовах воєнного стану інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування військової техніки ЗСУ в Харкові та в подальшому публікував її на особистій сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі. При цьому інформація щодо розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами не розміщувалась.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Помічнику окупантів загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 