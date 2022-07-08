Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:31
Просмотров: 45

На Павловому Полі відновлюється рух тролейбусів

На Павловому Полі відновлюється рух тролейбусів

Відновлюється рух тролейбусів на вул. 23 Серпня, вул. Космонавтів, вул. Дерев’янка та вул. Балакірєва.

Про це повідомили у Департаменті інфраструктури.Так, тролейбус №18 курсуватиме за своїм основним маршрутом: пл. Свободи – пр. Науки – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги. Інтервал руху – 58 хв.Водночас тролейбус №12 курсуватиме за зміненим маршрутом: вул. Клочківська – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги. Інтервал руху – 35 хв.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 