На Павловому Полі відновлюється рух тролейбусів

Відновлюється рух тролейбусів на вул. 23 Серпня, вул. Космонавтів, вул. Дерев’янка та вул. Балакірєва.

Про це повідомили у Департаменті інфраструктури.Так, тролейбус №18 курсуватиме за своїм основним маршрутом: пл. Свободи – пр. Науки – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги. Інтервал руху – 58 хв.Водночас тролейбус №12 курсуватиме за зміненим маршрутом: вул. Клочківська – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – вул. Балакірєва – лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги. Інтервал руху – 35 хв.

Агентство Телевидения Новости