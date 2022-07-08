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Немишлянський район: пошкоджена російськими ракетами спецшкола знову зі світлом

Немишлянський район: пошкоджена російськими ракетами спецшкола знову зі світлом

Харківські енергетики відновили електропостачання школи для дітей з вадами зору, яка постраждала внаслідок ракетного удару в ніч проти 7 липня. Фахівці «Харківобленерго» замінили знищену вибухом ділянку кабельної мережі, яка живить будівлю учбового закладу.

Під час обстрілу ворог двічі поцілив у двір школи Немишлянського району. Саме тут навчаються та живуть 260 дітей. На щастя, всі вихованці зараз перебувають на канікулах, тому обійшлося без жертв.

Через влучання боєприпасів утворилися вирви глибиною у декілька метрів. Один із вибухів прийшовся прямісінько на місце проходження електрокабелю. 

Співробітники Східного району електричних мереж проклали нову ділянку з двох живлячих кабелів загальною довжиною близько двадцяти метрів та поновили електропостачання. Крім того, енергетики допомогли освітянам підключити внутрішні мережі закладу.

Зараз в школі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Агентство Телевидения Новости

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