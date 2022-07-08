Харків’янка з Салтівки народила немовля в кареті «швидкої»

Напередодні о 17:40 у спеціалізованому авто ЕМД медикам довелося прийняти пологи у 24-річної харків’янки, яку транспортували в медзаклад з Салтівки. По це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

При акушерській допомозі, яку надавала бригада ЕМД 406 у складі лікаря Еліни Гриценко, фельдшера Альони Валентинової та водія В’ячеслава Калиничьова, народився чудовий здоровий хлопчик вагою 2680 г, зріст 52 см, 7-8 балів за шкалою Апгар. Породіллю разом із новонародженим після огляду шпиталізували до лікувального закладу. Хлопчика народила 24-річна мешканка багастраждальної Салтівки.

Цей район міста Харкова майже знищено ворожими обстрілами і кожен день він потерпає від нових. Вітаємо молоду родину харків’ян із поповненням!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости