Олег Синєгубов: Харківська ОВА працює спільно з військовими і готова до всіх сценаріїв на фронті

Харківська обласна військова адміністрація щодня здійснює тісну комунікацію з військовим командуванням країни, області та міста, знає ситуацію на фронті готова до всіх сценаріїв

Про це заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, розповідаючи про результати чергової наради з керівниками військових підрозділів Харківщини, очільниками силових структур, районних адміністрацій, мером Харкова та головами територіальних громад, повідомляє пресслужба ОВА.

“Обговорили продовження будівництва мережі фортифікаційних оборонних споруд, забезпечення військових формувань всім необхідним та в цілому співпрацю органів місцевого самоврядування з військовими. За підтримки Офісу Президента маємо для цього додаткові технічні ресурси”, – зазначив голова ХОВА.

За його словами, він очікує від усіх районів Харківщини, керівників органів місцевого самоврядування ефективної співпраці з захисниками, та контролює результати спільних дій із військовим обласним командуванням.

“Оборона області – перш за все, військові формування, силові структури та органи влади всіх рівнів мають бути єдиним кулаком у боротьбі з ворогом”, – підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні Олег Синєгубов розповів, що в Харкові та області щодня ремонтують котельні, газогони, електромережі, які були зруйновані російськими окупантами. “Незважаючи на бойові дії, ми постійно проводимо роботи з відновлення мереж. Це комплексна історія, над якою ми працюємо цілодобово. Завдяки Офісу Президента, тим субвенціям, які ми отримуємо, у нас зараз сконцентрована увага саме на відновленні критичної інфраструктури”, – зазначив очільник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости