В Харкові багато колаборантів і з ними мають працювати відповідні органи, – командир «АЗОВ Харків»

Про актуальну ситуацію на Харківщині, необхідність боротьби з колаборантами, обстріли Харкова та настрій містян розповів командир підрозділу ССО «АЗОВ Харків» Анатолій Сидоренко.

На лінії зіткнення спостерігаються з боку окупантів спостерігаються тактичні спроби наступу маленькими групами з невеликою кількістю техніки. «Харків завжди був прифронтовим, усі 4 місяці. Звичайно, лінія зіткнення йде не по кільцевій, але майже вся наша область впритик з ворогом. Ворог вже не такий хоробрий, немає вже таких колон, якими вони йдуть у напрямку міста. Проходять тактичні спроби наступу маленькими групами, невеликою кількістю техніки. Але це йде не тільки з їх сторони – ми постійно робимо контрнаступ».

В Харкові багато колаборантів і з ними мають працювати відповідні органи. Колаборантів в місті багато, вони є, з ними треба працювати. Сподіваюсь, що це розумію не тільки я, а й СБУ, ДБС і органи, які зараз не воюють на передовій, які працюють в містах. Це їх завдання. Вони недопрацювали, коли трапилось вторгнення, так нехай вони працюють зараз. Це їхня робота, вони повинні її виконувати. Якщо вони її виконувати не будуть – це зрадники».

Харків’яни почали звикати до постійних обстрілів міста, тому багато жертв. «Не можу сказати, що прям настільки активно йде обстріл, щоб знищувати місто. Все ж вони намагаються потрапити в якість стратегічні об’єкти, але можливо, в них інформація, яка відрізняється від реальності. Можливо вони думають, що в цих будівлях хтось знаходиться, тому стріляють в садочки, в школи. Обстріли не припиняються. Це погано, люди вже звикли до війни, розслаблюються, багато хто не реагує на тривогу і тому ми маємо жертви, коли прилітають ракети».

Агентство Телевидения Новости