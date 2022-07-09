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Ракетний удар по Харкову: є постраждалі

Ракетний удар по Харкову: є постраждалі

У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару. У центрі, через декілька кварталів від епіцентру вибуховою хвилею винесени вікна.

На місці працюють всі служби.

За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини.

Шановні харків’яни, максимально обмежте перебування на вулицях міста. Російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення.

Агентство Телевидения Новости

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