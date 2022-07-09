Вечірні обстріли окупантів – повз. Зведення ХОВА

Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі «цілі» вражала російська «армія» протягом доби на Харківщині. По Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. Такі дані незважачючи, що напередодні близько 21.00 було чутно сильні вибухи.

Цієї ночі були влучання у Солоницівській громаді, Харківського району. Горіла хвойна підстилка та намет ресторанного комплексу. Так само о 22:05 були влучання по відкритій території у Нововодолазькій громаді.

На Ізюмщині через обстріли горіло сміттєзвалище, площею 5 га. Також на Ізюмщині сталося загоряння птахокомплексу.

У Чугуївській, Сахновщинській, Слобожанських громадах горіли поля ячменю, пшениці. Загальна площа – більше 25 га!

Знову під обстрілами Золочівська громада, виникали пожежі у складських приміщеннях.

Вдячні нашим рятувальникам обласного Управління ДСНС за цілодобову роботу та ліквідацію пожеж!

▪️Протягом доби, на жаль, є одна постраждала – через обстріли у Циркунівській громаді госпіталізували жінку 64 років, вона отримала осколкові поранення, стан – середній. Медики надали всю необхідну допомогу.

▪️На Харківському напрямку тривають активні бойові дії. Противник веде оборонні дії. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Але наші захисники на свої позиціях.

Неподалік Дементіївки наші бійці двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.

Агентство Телевидения Новости