Сегодня 13:20
Просмотров: 31
Рятувальники знайшли боєприпас під час розбору зруйнованої багатоповерхівки на Салтівці
Співробітники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів на пошкодженому ворожими обстрілами житловому будинку у Київському районі Харкова.
Група верхолазів ДСНС розбирали і скидали донизу нестійкі зруйновані конструкції з верхнього поверху дев’ятиповерхівки, аби запобігти їхній неконтрольованій руйнації і падінню, що у свою чергу може призвести до людських жертв. Інша група рятувальників з важкою технікою та спецінструментом розбирали зруйнували бетонні конструкції на прибудинковій території.
Сапери ДСНС провели обстеження усього периметру будинку та виявили один вибухонебезпечний предмет. Його було вивезено для подальшого знешкодження.