На Салтівці відновлять рух двох тролейбусних маршрутів

Рух тролейбусів по вул. Гвардійців Широнінців, на ділянці від пр. Ювілейного до вул. Валентинівської, вул. Валентинівській та вул. Барабашова буде відновлено з понеділка, 11 липня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, у зв’язку з цим буде відновлена робота тролейбусних маршрутів №34 та 35.Тролейбус №34 курсуватиме за своїм основним маршрутом: вул. Героїв Праці – вул. Барабашова – вул. Валентинівська – Східна Салтівка (інтервал руху – 9-10 хв.).Тролейбус №35 курсуватиме за зміненим маршрутом: вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – вул. Гвардійців Широнинців – вул. Валентинівська – Східна Салтівка (інтервал руху – 15 хв.).

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