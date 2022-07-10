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Вночі ракетними ударами зруйновані багатоквартирний будинок та заклад освіти

Вночі ракетними ударами зруйновані багатоквартирний будинок та заклад освіти

ЮЗа ніч Штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах.

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає.

Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній.

▪️Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

В Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований 1 чоловік 48 років.У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га.У смт Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранена та госпіталізована 42-річна жінка.У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень.

▪️Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях. Окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, успіху не мали та відійшли.

Агентство Телевидения Новости

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