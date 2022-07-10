Через нічний обстріл Харкова є поранені. Деталі та фото

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 липня 2022 року близько 3:30 окупанти завдали ракетні удари по Слобідському та Основ‘янському районах м. Харкова. Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування.

Інша ракета влучила на територію приватного будинку. Отримав поранення 62-річний мешканець. Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та співробітники відділу поліції № 1 та №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости