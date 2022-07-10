Незаконний “суд” у т.з. “ДНР” приговорив до страти “азовців”

Незаконний “суд” у псевдореспубліці присудив смертну кару ще двом українським захисникам. Це бійці полку “Азов”, повідомляє Вільне радіо.

Про це пише у своєму телеграм-каналі працівник російського видання “Комсомольська правда” Дмитро Стешин та інші російські пропагандисти.

Самоназваний “суд ДНР” присудив двом військовим полку “Азов” розстріл. Зокрема, стратити хочуть бійця Костянтина Нікітенка з позивним “Фокс” та Миколу з позивним “Фрост”.

У своєму пості про страту пропагандист Стешин не уникнув безпідставних звинувачень в обстрілах цивільних.

Як зазначає українське видання Фокус, інформація про намір стратити “Фокса” та “Фроста” з’явилася ще 16 червня. Тоді самоназваний “міністр юстиції ДНР” заявив, що бійців нібито засудили за “військові злочини”.

Днями окупаційна влада т.з. “ДНР” скасувала мораторій на смертну кару. Він мав діяти щонайменше до 2025 року, але тепер незаконно страчувати людей зможуть вже незабаром.

Раніше окупанти присудили смертні вироки трьом іноземцям, які захищали Україну у складі ЗСУ. Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію зробити все, щоб у т.з. “ДНР” не стратили бійців. Проте росіяни ухвалили інше рішення, яким ігноруватимуть всі зобов’язання ЄСПЛ, винесені з 15 березня.

В Організації Об’єднаних Націй смертні вироки окупантів оцінили як військові злочини.

Додамо, дружина одного з бійців, які захищали “Азовсталь”, повідомила, що ще одному підрозділу полонених українських військових можуть присудити смертну кару. Це стосується бійців підрозділу “Ведмеді”, що входить до полку “Азов”.

Агентство Телевидения Новости