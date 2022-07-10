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“Тут ніколи не буде обскубаної російської курки”: на Банковій відреагували на “герб ХНР”

“Тут ніколи не буде обскубаної російської курки”: на Банковій відреагували на “герб ХНР”

У Зеленського прокоментували російський герб Харківської області Радник голови ВП Михайло Подоляк відреагував на інформацію про появу окупаційного “гербу” Харківської області. Росіяни презентували його на окупованих територіях: взяли герб Харкова та просто розмістили за ним двоголового орла. Про це написав Подоляк у Twitter.

“У вас нудні обличчя, вам ніхто грошей не дасть”, – відповів би класик, побачивши окупаційну версію “герба” Харкова. У Москві нічого не знають про харків’ян, якщо думають, що тут можна когось зламати. Україна має лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде обскубаної російської курки, – написав Подоляк.

Агентство Телевидения Новости

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