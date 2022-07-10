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Кремль, імовірно, хоче анексувати Харківську область – ISW

Кремль, імовірно, хоче анексувати Харківську область – ISW

Росія, ймовірно, хоче анексувати й Харківську область або принаймні її частину. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW), пише LIGA.net.

Там зазначили, що підконтрольні РФ окупаційні адміністрації представили «прапор», на якому зображені символи Російської імперії й герба Харкова ХVII століття.

На думку аналітиків, це явно вказує на плани анексії й те, що Кремль хоче досягти «легітимізації» окупації. Росія переслідує ширші цілі, ніж захоплення Донецької й Луганської областей чи утримання півдня, вважають в ISW.

Агентство Телевидения Новости

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