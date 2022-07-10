У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ влучили по військовій частині окупантів

У Херсоні пролунали кілька вибухів, а місцеві мешканці повідомляли про дим. В облдержадміністрації заявляють, що у місті влучили по військовій частині окупантів.

Про це повідомляє «Громадське» із посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

«У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від влучань о 5-й ранку, а потім знову, коли поцілили о 10-й», – пише він у Facebook.

За словами Хланя, очевидці повідомляють про крики росіян під завалами, а в разі спроби підійти ближче до шостої гімназії й дізнатися щось — окупанти стріляють у повітря.

Напередодні місцеві ЗМІ поширили фото з димом над містом. Наразі оперативне командування «Південь» не звітувало про удар українських військових та його наслідки.

Напередодні ОК повідомило про знищення на півдні України ще чотирьох складів з російськими боєприпасами, 58 окупантів та 18 одиниць техніки. Також ЗСУ завдали двох ударів по командних пунктах ворога в районі Чорнобаївки.

В ОК наголосили, що на південному фронті ситуація «складна, але контрольована». Ворог продовжує вести бойові дії із зайнятих позицій. За даними командування, у підрозділах окупантів на Херсонщині спостерігається «значне погіршення морально-психологічного стану» у зв’язку зі значними втратами за останній тиждень.

Агентство Телевидения Новости