Харків повертається до звичайного життя: потрощені автівки, збиті світлофори

Сьогодні на мосту на проспекті Льва Ландау не зміг проїхати між бетонними блоками та перекинувся автомобіль ВАЗ 2106. За словами очевидців, водій знаходився в стані алкогольного сп’яніння – чоловіку знадобилася допомога медиків.

Ще одна ДТП трапилася на перехресті Сумська–вулиця Жон Мироносиць. Не розминулися автомобілі Chevrolet Volt та Ford Focus, який від удару вилетів на тротуар та зніс світлофор.

За попередніми даними, відразу після зіткнення водії по меддопомогу не зверталися. Як повідомили в пресслужбі УПП Харківської області, на водія Ford патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.

Агентство Телевидения Новости