На Харківщині окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 липня. 137 доба війни.

Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги де б ви не були на території України.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости