Україна не повинна боротися самотужки: як харківським рятувальникам допомагають іноземні добровольці

Вони не змогли стояти осторонь та приїхали в Україну. Троє іноземців – з Америки, Німеччини та Польщі тимчасово живуть в одній з пожежних частин Харкова та допомагають українським рятувальникам. Джефрі – з Нью Йорку, інженер за спеціальністю займається волонтерством. В США допомагав пожежним та у пошуку людей в горах. Джефрі приїхав тиждень томУ й в підрозділі ДСНС йому вже знайшлась робота.

Роман Качанов, начальник ДПРЧ ГУ ДСНС в Харківській обл.

Він обладає деякими навичками по висотним роботам і він буде з моїм заступником, який альпініст і виконує роботи на висоті з начальником караулу 8ї частини і з іншими хлопцями. Небезпечні будівлі, які після обстрілів, понівечені, можуть плити та різні шматки відірватися та повбивати, вони демонтують ці небезпечні шматки і роблять з небезпечних будівель безпечні. От Джефрі приєднається до них.

Чоловік спостерігав за ситуацією в Україні та врешті решт не змiг сидіти на місці та нічого не робити.

Джефрі Кензі

Коли почалося вторгнення – а по американським новинам вже було багато інформації, що вторгнення дуже можливе – я тоді дивився новини і думав, як країна значно менше росії, не така потужна, їй доведеться боротися. И коли все почалося, я думав – тій країні потрібна допомога. Самотужки – ніяк, але якщо всі зберуться – буде краще. Україна не повинна боротися самотужки, вона не одна, а лише перша на шляху.

Джефрі не знав, в які умови потрапить, тому готувався по максимуму.

Також в мене є водяний фільтр та обладнання для кемпінгу, тому що я думав, може я буду біля лінії фронту, спальний мішок.

Поки американець тільки включається в роботу, професійний пожежний з Німеччини Нільс вже побував з харківськими рятувальникам на найскладніших виїздах. Головне його побоювання – ймовірність повторного влучання ворожої ракети в об’єкт, звідки надійшов виклик.

Нільс Тол

Він працював з колегами в Нюрнберзі, які також були у Сирії, і вони казали, що зазвичай росіяни люблять вдарити по якомусь місцю, почекати 10-15 хвилин поки приїде допомога і вдарити ще раз. Спочатку, коли було недостатньо зброї в України, перші місяці росіяни палили дуже багато, їм потрібно було просуватися, поки у них була змога. Коли ти виїздиш вночі й ти чув перед цим ракети, які влучили кудись… Заходили з Бєлгорода через будинки.

Німецький пожежний дуже відповідально ставиться до безпеки та не нехтує захисною амуніцією.

Роман Качанов, начальник ДПРЧ ГУ ДСНС в Харківській обл.

Деякі тренування проводив з моїм особовим складом, тому що деякі речі вони знають краще, деякі гірше. Обмін досвідом. А коли виїздить на пожежу зі мною – в нього своє обладнання, бойовий одяг, каска. Він німець – все для задля безпеки, він нікуди не сунеться, якщо я йому не накажу, а якщо накажу, а він буде боятися, але піде. В нього три бронежилети, від осколків, ще один такий, він все це тягає. Тяжко, але що робити, це безпека. Робить все і працює як робот. Я бачу, що вже все, але буде стояти незламний, молодець.

Нільс веде свій інстаграм та фіксує злочини російських військових. Звісно, теж із дотриманням правил безпеки.

Нільс Тол

Зробив фото-відео, прибрав геолокацію та надіслав до свого посольства, щоб вони змогли потім задокументувати ці злочини. Ц дуже добре, коли хтось з іншої країни репортує про військові злочини росії. Я завжди намагаюсь не публікувати картинки з одного місця підряд, щоб, якщо є російські шпигуни, вони не виявили локацію.

Третій гість харківських рятувальників – поляк Єжи з благодійного фонду. Застати його дуже складно – людина надзвичайно активна та продуктивна. Про його допомогу командир частини розповідає із захопленням. На одну з масштабних пожеж рятувальникам довелося їхати на старих автівках – одна з нових була в ремонті, інша задіяна під Балаклією.

Роман Качанов, начальник ДПРЧ ГУ ДСНС в Харківській обл.

Накрило промислову зону, горить один, другий, третій склад, розподілені всі сили, всі працюють на Мерседесах, Рено, чомусь такому. А він приїхав на своєму авто, я його привіз. І він каже – а де твої? Я – ось. Він оце, це шо, музей? Я – ні, ну така техніка, вона надійна, хоч і старенька. Все каже, треба купити тобі камаз. І він показує своїм по відеозв’язку, а там вони привикли тільки в офісі працювати. Кажуть, шо це таке. Він – та от, ми на пожежі. Вони бачать – все горить, все палає, понівечені люди. Ті – боже, а шо їм потрібно? Ну, дивись які в них машини… І все, за півгодини вони купили 2 нових камази.

Друг з Польщі також замовив додаткові кисневі балони та подарував пневмоножиці.

Роман Качанов, начальник ДПРЧ ГУ ДСНС в Харківській обл.

Цей інструмент нам привіз поляк, зазвичай такий інструмент з проводами, з електростанцією іде. А цей дуже легко працює, щас увімкну – почало працювати. Інструмент дуже потужний, він може що завгодно розрізати, ну майже що завгодно.

Нові пожежні автівки зараз комплектуються в Польщі всім необхідним спецінструментом, після чого транспорт вирушить до Харкова.





Агентство Телевидения Новости