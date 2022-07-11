Вночі пакета зруйнувала шестиповерховий житловий будинок. (фото)

За добу з 10 по 11 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 11, також 1 — для надання допомоги населенню, 10 — інші виїзди.

На території Харківщини сталося 11 пожеж спричинених ворожими обстрілами, з яких 5 у Чугуївському, 5 в Ізюмському та 1 в Богодухівському районах області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, виробничі будівлі, автомобіль, сміттєзвалище та трава на відкритій території.

Також цієї ночі Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 1 ракета влучила у шестиповерховий житловий будинок в Основ‘янському районі. В результаті вибуху повністю зруйнований під’їзд будівлі. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. На щастя жертв та постраждалих не було.

Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ’янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

Агентство Телевидения Новости