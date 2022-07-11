Під Харковом поліцейський вимагав у водія гроші: розпочато розслідування

Прокуратурою перевіряється можлива причетність правоохоронців до отримання неправомірної вигоди. Під час моніторингу соціальних мереж отримано інформацію про можливу причетність працівників правоохоронного органу до вчинення корупційного правопорушення, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Встановлено, що на початку травня цього року під час чергування на блокпосту поблизу смт Солоницівка працівник поліції зупинив авто для перевірки документів та за її результатами, можливо, отримав неправомірну вигоду.

Обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України).

У теперішній час встановлена більшість учасників події, здійснюються першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости