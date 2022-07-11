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Новий обстріл Золочева: 13 будівель пошкоджені, є загиблі

Новий обстріл Золочева: 13 будівель пошкоджені, є загиблі

Зранку 11 липня російська окупаційна армія обстріляла селище Золочів на Харківщині з артилерії.

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали 13 будинків та господарчих будівель, розказав Суспільному Золочівський селищний голова Віктор Коваленко.

“У наслідок прямого влучання знищено гараж та автомобіль”, — сказав Коваленко.

За словами Коваленка, попередньо є інформація про двох загиблих внаслідок обстрілу, але перевірити її не можуть, бо росіяни продовжують обстрілювати селище.

Агентство Телевидения Новости

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