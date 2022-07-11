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Наслідки ранкового обстрілу Харкова (фото)

Наслідки ранкового обстрілу Харкова (фото)

Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова з РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди – торговельний центр та будинки мирних харків’ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж.

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини – 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

Агентство Телевидения Новости

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