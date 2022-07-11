За фактом нічного обстрілу відкрито кримінальне проадження: деталі злочину

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Встановлено, що 11 липня близько 3:30 російські військові завдали ракетний удар по Слобідському та Основ‘янському районах м. Харкова.Одна з ракет влучила в шестиповерховий будинок, що призвело до його часткового руйнування. Поранено 74-річну мешканку будинку.

Друга ракета влучила на територію школи, що призвело до пошкодження будівлі начального закладу.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова спільно зі співробітниками відділів поліції №1 та №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости