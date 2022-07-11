У Харкові навчальний рік розпочнеться дистанційно

Для учнів закладів середньої освіти міста Харкова новий навчальний рік 2022/2023 розпочнеться дистанційно.

Про це сьогодні, 11 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Окупанти роблять так, щоб наші діти не могли навчатися у школах та університетах, щоб інфраструктура міста вмирала. Але цим планам не дано справдитися. У новому навчальному році наші школярі та студенти навчатимуться онлайн», – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько 120 харківських шкіл отримали різні ступені ушкодження внаслідок обстрілу російською армією.

Агентство Телевидения Новости