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Зґвалтування 12-річного хлопчика: підозрюється очільник однієї з громадських організацій Харківської області
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний був очільником громадської організації у Харківській області, яку з вересня минулого року відвідував 12-річний хлопчик.
У лютому 2022 році чоловік вступив у неприродні статеві зносини з хлопчиком.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру та взято під варту. Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області.