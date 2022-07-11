На Харківщині окупанти обстріляли з вертольотів неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 липня. 138 доба війни.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону.

Здійснював обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.

В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости